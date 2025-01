Calabria, morto l’ex presidente della Regione Chiaravalloti

(Adnkronos) – Addio a Giuseppe Chiaravalloti, magistrato ed ex presidente della Regione Calabria. Nato a Satriano in provincia di Catanzaro nel 1934, Chiaravalloti aveva 90 anni ed era stato eletto alla guida di una giunta di centrodestra a trazione Fi alle elezioni regionali del 2000, governando la Calabria nella VII legislatura, fino al 2005. Dal 2005 al 2012 è stato commissario e vicepresidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La Camera ardente sarà aperta alla casa funeraria Elysium. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro.

“La notizia della scomparsa dell’ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Chiaravalloti, caro amico con cui ho condiviso tanti momenti anche dal punto di vista politico, mi addolora e mi rattrista oltremodo” ha detto Vincenzo Speziali membro del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana. “Con commozione, assieme alla nostra comune amica Marilna Intrieri, rivolgo un pensiero alla figlia e cara amica Katya (oggi Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria) e al genero Aristide, poiché il nostro Peppino vivrà sempre nei nostri cuori”.

“La scomparsa di Peppino Chiaravalloti mi addolora profondamente prima di tutto sul piano intimo e personale” dice Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro. “La sua figura ha attraversato tutta la mia storia e quella della mia famiglia, per via dei legami di sincera e solida amicizia che ci hanno sempre uniti senza mai venire meno. Il mio cordoglio si associa a quello della Città che ho l’onore di guidare e che perde con lui una figura prestigiosa e autorevole, dalla quale il Capoluogo ha ricevuto lustro in tutti quegli ambiti in cui Peppino Chiaravalloti ha avuto modo di esprimere la sua poliedrica personalità”.

“Uomo colto e raffinato, di singolare intelligenza e acume, egli ha lasciato un segno importante nella magistratura, ricoprendone le cariche più alte e nella politica, quando nel 2000 i calabresi lo vollero presidente della Regione. Ma lo ricordiamo anche tra i protagonisti attivi della vita sociale, quella che amava “pensare” la nostra Città, conservandone storia e tradizioni, riconoscendo il valore prezioso del suo essere comunità. Come dimenticare, infine, l’ironia dell’uomo Chiaravalloti, le sue doti di intrattenitore, la sua capacità di rendere leggeri i momenti di convivialità, di pronunciare la battuta giusta al momento opportuno senza però mai rinunciare all’intelligenza della conversazione. Lo porterò con me, porterò con me il suo sorriso e come me, credo, tutti coloro che lo hanno conosciuto e che oggi si apprestano a onorarne la memoria”, conclude Fiorita.