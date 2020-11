AGI – Il piano studiato dal governo e dagli esperti per il contrasto dell’epidemia Covid “è la bussola che ci indica dove intervenire e con quali misure”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. “Più elevata è la circolazione del virus, più restrittive sono le misure che andiamo a introdurre”.

Il premier ha aggiunto che c’è un’alta probabilità che diverse regioni “superino la soglia critica delle terapie intensive. Da noi, ma in tutta Europa, il virus sta correndo forte, anche violento. L’Rt è aumentato sino a 1,7 come media nazionale, in alcune regioni vuol dire che è anche superiore”,

L’articolo Calabria, Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta zone rosse. Nessuna area verde proviene da Notiziedi.

