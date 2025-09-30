calabria-record-al-wttc-summit:-+33%-di-turisti-stranieri-nel-2025

Boom di presenze estere e progetti di recupero borghi al centro del summit mondiale. La regione cerca investitori internazionali

Nei primi 8 mesi del 2025, da gennaio ad agosto, si sono registrati 1.472.365 arrivi e 7.043.189 presenze con una crescita percentuale rispetto al 2024 rispettivamente pari all’8,5% e al 6,0%. A trainare l’aumento prioritariamente la componente estera: 305.059 arrivi (+33,0%) e 1.435.565 presenze (+27,7%). Il mercato domestico cresce ma a ritmo più contenuto: 1.167.306 arrivi (+3,5%) e 5.607.624 presenze (+1,6%).

E l’estate come è andata? Luglio e agosto hanno registrato 803.095 arrivi e 4.958.568 presenze con una variazione al rialzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari al 3,7% e al 3,6%.

“La partecipazione al WTTC ha consentito di illustrare le strategie innovative di sviluppo turistico in atto, basate sulla consapevolezza che l’attrazione costante di flussi turistici è favorita dall’ascolto della domanda di consumo turistico, alla quale si intende rispondere con ipotesi di accoglienza e di itinerari personalizzate. L’obiettivo è trasformare il successo congiunturale in una crescita strutturale e sostenibile” ha dichiarato la dott.ssa Carmela Barbalace – Dirigente di Settore 1 U.O.A. – Ricettività alberghiera ed extra alberghiera, stabilimenti balneari e termalismo del Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile” della Regione Calabria.

È in questo scenario di crescita costante dei flussi turistici che la Regione Calabria si presenta al World Travel & Tourism Council Global Summit 2025 a Roma, uno degli eventi più importanti del settore turistico mondiale, con l’obiettivo di attrarre investimenti internazionali per consolidare la crescita e superare le criticità strutturali.

“L’Italia ha la fortuna e la ricchezza di poter contare su unicità e tipicità in ogni regione. Ogni territorio vanta delle perle che ci rendono una delle mete più richieste in tutto il mondo. Un risultato frutto del lavoro di squadra, grazie al contributo che le singole regioni apportano al sistema Italia il nostro turismo è oggi un’eccellenza. Il turismo è un driver di crescita, sviluppo e aggregazione e con questo spirito, con il supporto dei territori, siamo pronti ad affrontare le sfide future” ha dichiarato l’AD ENIT, Ivana Jelinic.

A certificare il crescente appeal della destinazione nei mercati esteri, anche il risultato del tasso di internazionalizzazione in Calabria, e cioè la quota percentuale di arrivi stranieri sul totale: da gennaio ad agosto dell’anno in corso, ha raggiunto il 20,4%, in ulteriore consolidamento rispetto sia rispetto al 2024 (16,9%) che al 2019 (17,8%), raggiungendo il valore più alto dell’intera serie storica.

“La presenza delle Regioni italiane al WTTC Global Summit rappresenta un’occasione fondamentale per portare sul palcoscenico internazionale le eccellenze e le peculiarità dei nostri territori. È un momento chiave per rafforzare il brand Italia, promuovendo la ricchezza e la varietà dell’offerta turistica nazionale come elemento distintivo e attrattivo per nuovi investimenti. In questo scenario di grande visibilità internazionale, le Regioni mostrano la capacità del Belpaese di valorizzare le proprie diversità mantenendo una visione unitaria e condivisa della promozione turistica. Un’opportunità che rafforza il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nel panorama mondiale”, ha commentato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.