Calabria, Spirlì “Per la scuola screening ed eventualmente Dad”

CATANZARO (ITALPRESS) – “La cosa che mi ha più sorpreso è la rapidità supersonica con cui è stata svolta questa attività giudiziaria. Il Tar si è riunito in 24 ore. Mi auguro che questa stessa velocità possa esserci per tutta la futura attività giudiziaria. Continuerò a monitorare tutto quello che riguarda la tutela della salute di tutti i calabresi e in particolare i più deboli”. Lo ha detto il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, commentando durante una diretta video la decisione del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso della Regione Calabria avverso la sentenza del Tar che aveva sancito la riapertura delle scuole elementari e medie sul territorio.

