Calabria, traffico illecito di rifiuti: sequestrate 7 società

Operazione “Carta Canta” dei carabinieri

Roma, 24 lug. (askanews) – Maxi-operazione dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico in Calabria: è stato eseguito un provvedimento nei confronti di nove soggetti giuridici coinvolti a vario titolo nel reato di traffico illecito di rifiuti in concorso.L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e denominata “Carta Canta”, ha consentito di acquisire indizi sull’esistenza di un’attività criminale dedita al traffico illecito di rifiuti di carta e cartone, prodotti da centinaia di esercizi commerciali nella provincia di Reggio Calabria, al cui vertice, secondo le forze dell’ordine, ci sarebbero due imprenditori reggini che, con la collaborazione di dipendenti e impresari delle altre società coinvolte, avrebbero organizzato e gestito il traffico dei rifiuti.Sequestrate preventivamente sette società, il patrimonio sociale e l’intero compendio aziendale, per un valore complessivo stimato in oltre 20 milioni di euro.