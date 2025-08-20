calabria,-tridico:-pronto-a-candidarmi,-la-nostra-terra-merita-futuro

Roma, 20 ago. (askanews) – Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 stelle ed ex presidente dell’Inps, ha sciolto la riserva ed ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi per la coalizione progressista alla presidenza della Regione Calabria. Questa mattina era stato il leader M5S Giuseppe Conte a confermare che l’ipotesi della candidatura di Tridico era da considerarsi concreta e non fittizia.

“Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria. La mia storia – ha scritto l’economista in un post su Facebook – inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità. Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza”.

“Per questo ho deciso – ha aggiunto il parlamentare europeo – di dare la mia disponibilità al presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita. La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere”.

“Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare”, ha concluso Tridico.