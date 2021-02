Calaiò: “Gattuso difficilmente andrà via, agli azzurri serve un tecnico di prospettiva”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Piuenne per parlare della squadra azzurra e della situazione di Gennaro Gattuso.

LE PAROLE DI CALAIO’

Di seguito le parole di Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, a Piuenne.

“Penso attualmente sia difficile un addio di Gattuso. L’opzione più fattibile è quella di concludere l’anno con lui e poi prendere un allenatore di prospettiva e di progetto per i prossimi 2-3. Ma va rifondata anche la rosa, ci sono giocatori da 7 anni che non hanno più stimoli a rimanere a Napoli. Sull’allenatore, chi si prenderebbe la patata bollente al posto di Gattuso? Bisogna salvare il salvabile”.

IL REPORT

La SSC Napoli ha diramato il report dell’allenamento mattutino del 20 febbraio. Koulibaly e Ghoulam hanno lavorato in gruppo per l’intera seduta.

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta per la quarta giornata di ritorno di Serie A in programma domani a Bergamo alle ore 18. La squadra di è allenata sui campi uno e due. Dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazione tattica, il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. A chiusura di allenamento sessione di tiri. Petagna, Lozano e Ospina hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Hysaj e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. Matteo Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo.

