Calaiò: “I giocatori sono fragili, Gattuso al momento è un uomo solo. ADL non gli sta vicino”

Calaiò sull’attuale momento del Napoli

“Se non arrivi tra le prime quattro è stato un anno fallimentare. In questo momento il Napoli fatica a fare tutto, sia dal punto di vista mentale, sia per quel che riguarda il resto. Non sono finite qui le difficoltà: giochi ancora ogni tre giorni, ci sono partite difficili fuori casa… Vedete, la squadra è particolarmente sfiduciata. Gattuso è un uomo solo al momento. La società non gli sta vicino. Rino si prende le responsabilità degli errori, ma anche la squadra, anche la società deve prendersi le responsabilità per il momento che stanno vivendo. Il presidente così come Giuntoli è poco presente. Rino è solo con la squadra, sta provando a uscirne e non è semplice.”

