L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha ripercorso l’ultimo decennio azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Poche battute, ma significative per riassumere la crescita del club dalle serie inferiori fino ad un posto nell’Europa che conta. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Il Napoli, da quando è stato acquistato da De Laurentiis, è cresciuto tantissimo, sono state fatte cose straordinarie. È arrivata la qualificazione in Champions League, il secondo posto quasi fisso, la lotta scudetto sempre aperta, solo quest’anno il Napoli ha rallentato”.

Calaiò: “Il Napoli di Gattuso avrà cazzimma”

“Gattuso? Io ci vado sempre con i piedi di piombo. Gattuso deve dare continuità di risultati se vuole raggiungere il suo obiettivo, lottare per il quarto posto. Una cosa che si è vista e il modo in cui Gattuso lavora sulla testa dei calciatori, adesso il Napoli avrà la ca**imma anche se non avrà un gioco spumeggiante. Il Napoli quest’anno doveva trovarsi al posto della Lazio, squadra che sforna ottime prestazioni, ha una forza atletica e fisica sconvolgente. Spero che questa sosta sia servita per mettere benzina nelle gambe dei calciatori azzurri. Soprattutto Gattuso avrà molto lavoro davanti”.

The post Calaiò: “Il Napoli di Gattuso avrà cazzimma! Sosta utile per mettere benzina” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento