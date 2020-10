Calaiò: “Questo Napoli mi piace tanto. Domenica 4-3-3 con Hysaj ed Elmas”

L’ex calciatore del Napoli, Emanuele Calaiò, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sui temi attuali in casa partenopea. Ecco le sue principali parole:

“A me il Napoli sta piacendo tantissimo, gioca un grande calcio. La squadra è forte e gioca molto bene. Domenica sera la sfida comunque è molto impegnativa, metterei Hysaj e non Mario Rui perché l’albanese è più difensivo. Secondo me Gattuso schiererà il 4-3-3 e non il 4-2-3-1, si coprirà un po’. Al posto di Insigne giocherà Elmas”.

