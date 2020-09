AGI – Calano i contagi da Covid in Italia: oggi sono 1.587, a fronte di una sensibile diminuzione dei tamponi che sono stati oltre 83 mila tamponi. In calo i decessi che scendono a 15 dopo i 24 del giorno precedente. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (211), seguita da Veneto (173), Campania (171), Lazio (165) e Toscana (147). L’unica regione a contagi zero sarebbe l’Abruzzo che però ha comunicato come non è stato possibile elaborare i dati ieri e oggi, quindi si avrà il cumulativo lunedì.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Calano contagi e decessi. Ma anche i tamponi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento