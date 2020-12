Calano i contagi dal virus in Italia, il rapporto casi-tamponi al 9,2%

AGI – Nuovi casi di Covid in diminuzione in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono stati 16.308 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 17.992 di ieri. I tamponi effettuati sono 176.185 (ieri 179.800), per cui il rapporto positivi/test scende al 9,2% (ieri 10%). Le vittime delle ultime 24 ore sono 553 (ieri erano state 674), per un totale di 68.447.

La regione con il maggior numero di nuovi casi giornalieri si conferma il Veneto con 3.834 davanti a Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410) e Puglia (1.382). Gli attualmente positivi sono 620.166, con un decremento di 7.632 unita’ rispetto a ieri,

