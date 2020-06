Lieve calo dei nuovi casi di Covid-19 in Italia: oggi sono 346, contro i 392 di ieri, per un totale che sale a 236.651. La parte del leone la fa sempre la Lombardia, con 210 nuovi casi, oltre il 60% del totale. Stabile il numero dei decessi, 55 oggi contro i 56 di ieri, anche se oggi per un recupero di notifiche di marzo e aprile il Lazio segna 23 decessi in più (mentre nelle ultime 24 ore sono solo 2), quindi in tabella ne risultano 78. Il totale dei decessi sale a 34.301. Ancora su i guariti, 1.780 in un giorno (contro i 1.747 di ieri),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Calano lievemente i contagi, il 60% in Lombardia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento