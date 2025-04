calcagni-a-crosetto-e-meloni:-“nessuna-risposta-dallo-stato,-io-in-guerra-da-22-anni”

ROMA – “Onorevole Ministro Crosetto, Presidente Meloni, scrivo con il rispetto che si deve alle Istituzioni, ma anche con il peso e il dolore di chi ha servito lo Stato fino a sacrificare la propria salute, e oggi si sente tradito dallo stesso Stato che aveva giurato di servire. Durante una missione di pace nei Balcani nel 1996, fui contaminato da metalli pesanti e radioattivi, tra cui il cesio, il torio e l’uranio impoverito. Da allora, la mia vita è una guerra quotidiana: 22 anni di terapie, trapianti, setticemie, arresti cardiaci, più di 300.000 cicli terapeutici e una condanna a convivere con dolore e solitudine.Ma non ho mai smesso di lottare. Né per me, né per gli oltre 10.000 militari italiani contaminati come me. Molti dei quali non ci sono più”.

ALLA PREMIER: “LE SUE PAROLE 4 ANNI FA MI DIEDERO SPERANZA…”

Presidente Meloni, il 15 ottobre 2021, quando era all’opposizione, scrisse pubblicamente sulla sua pagina: ‘Qualche giorno fa ho avuto il piacere e l’onore di conoscere il colonnello Carlo Calcagni, rimasto intossicato dall’uranio impoverito durante la missione di pace del 1996 in Bosnia. Una persona umile, coraggiosa e con tanta dignità. […] Lo Stato ammetta le sue colpe e dimostri con i fatti il valore di quest’uomo, ammalatosi solo per aver servito con onore la Patria’ (https://www.iene.mediaset.it/video/colonnello-carlo-calcagni-vittima-uranio_1060067.shtml). Quelle parole mi diedero speranza. Ma oggi, a distanza di quasi tre anni, da Presidente del Consiglio, quello stesso Stato non ha fatto nulla per dimostrare quel valore. Nessun atto. Nessuna risposta. Nessuna giustizia”. Sono le parole, affidate in una lettera aperta, del Colonnello del Ruolo d’Onore, Carlo Calcagni, diventato icona della battaglia di tanti militari per denunciare i danni dell’uranio impoverito. Solo pochi giorni fa ha avuto la cittadinanza onoraria dal comune di Poggio Catino in provincia di Rieti.

A CROSETTO: “L’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE IGNORATA DA OLTRE UN ANNO”

“Ministro Crosetto, Lei conosce bene il mondo militare- scrive Calcagni- Sa cosa significa onore, sacrificio, disciplina. Eppure, anche da Lei, nessun segnale. Nessuna risposta all’interrogazione parlamentare che da oltre un anno giace ignorata. Nessun rispetto per le mozioni approvate all’unanimità da decine di Comuni italiani che chiedono la revoca della revoca del mio richiamo nel Ruolo d’Onore.Solo silenzio. Un silenzio pesante. Assordante. Colpevole”.

“VOLETE PASSARE ALLA STORIA COME CHI HA VOLTATO LE SPALLE AI PROPRI SOLDATI?”

“Nel frattempo, piccoli Comuni come Poggio Catino mi hanno conferito la cittadinanza onoraria. Non perché potessero cambiare il mio destino, ma perché hanno avuto il coraggio di schierarsi dalla parte della verità, là dove lo Stato ha scelto di guardare altrove. E allora oggi vi chiedo, pubblicamente: volete passare alla storia come coloro che hanno voltato le spalle ai propri soldati, o come coloro che hanno avuto il coraggio di agire, finalmente, con giustizia? Io continuerò la mia missione, anche da malato, anche da solo.Ma non tacerò più. E non smetterò mai di testimoniare la verità, per me e per tutti i miei fratelli in uniforme che non hanno avuto la mia stessa possibilità di sopravvivere. Mai arrendersi, nonostante tutto e tutti, costi quel che costi”, conclude il colonnello dell’Esercito.

