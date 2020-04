Calcagno: “E’ evidente che la Lega non voglia pagare. Tutto una forzatura mediatica”

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla proposta della Lega sugli stipendi dei calciatori. Di seguito alcune parole.

Calcagno: “Quella della Lega non è una proposta”

Quella della Lega non è una proposta, l’unica frase giuridicamente rilevante è quella dove si dice che è demandata la delegazione dei singoli. Se è un intendimento di tutti i presidenti ed andranno a contrattare su quella base con i singoli calciatori, non serviva un’assemblea di Lega. E’ evidente che non vogliono pagare, dalla UEFA in giù comunque dicono che bisogna fare il possibile per riprendere le competizioni, se ci sono le possibilità.

Mi sembra solo una forzatura mediatica, se poi la Lega vuole mettere in cattiva luce i giocatori, secondo me stiamo facendo tutti una brutta figura. Abbiamo tanti ragazzi che vivono di sport, dei professionisti di fatto sui quali il sistema ha una responsabilità enorme. Ieri siamo riusciti anche grazie alla sinergia con la FIGC a far introdurre un primo sostentamento: 600 euro che erano inizialmente solo per i collaboratori, estendendoli anche agli atleti.

Stiamo pagando una distribuzione delle risorse all’interno del nostro sistema che è sperequata. Quando tutti dicono di rifarsi all’esempio inglese, tedesco, allora dobbiamo guardare anche la redistribuzione dei ricavi. Le trattative verranno fatte dai singoli, noi dobbiamo creare un sistema migliore – non sulle bolle speculative – ma sui sistemi solidaristici interni. Iniziare a fare le riforme che da 10 anni paventiamo. Creare una piramide solida che alimenta la parte apicale, è la vera scommessa che oggi abbiamo in mano.

