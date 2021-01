(ANSA) – MILANO, 12 GEN – “Qual è la situazione degli stipendi per i calciatori? Non sono poi tanti i club in difficoltà sotto questo aspetto, la metà delle società professionistiche stanno pagando puntualmente”. Lo ha detto il presidente dell’Aic Umberto Calcagno, durante la presentazione dell’album “Calciatori 2021” Panini.

The post Calcagno, stipendi? Metà club pagano puntualmente appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento