Calcaterra (Fondazione Return): "Creiamo modelli per la gestione del rischio"

(Adnkronos) – “Sono fiducioso che ci sia una reale e consistente inversione di tendenza o quantomeno un incremento di attenzione da parte dei nostri governanti sul tema dei rischi naturali, ambientali ed antropici ed in particolare sul cosiddetto dissesto idrogeologico”. 

Così Domenico Calcaterra, responsabile scientifico Fondazione Return (collegamento), intervenendo all’appuntamento Adnkronos Q&A, ‘Sostenibilità al bivio’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione a Roma. 

“La nostra fondazione è un ecosistema che da tre anni si occupa in maniera continuativa, nell’ambito delle misure finanziate dal Pnrr, di rischi – spiega – Partiamo dalla trattazione delle singole tipologie di pericolosità, gli esempi sono quelli classici per il nostro paese che purtroppo risente degli effetti della quasi totalità delle pericolosità naturali ed antropiche, pensiamo a frane, alluvioni, terremoti, eruzioni, il degrado ambientale nelle sue varie forme, ad esempio l’inquinamento, per creare dei modelli, tenendo ben presente quanto sta accadendo sotto i nostri occhi e quello che potrebbe nei prossimi anni e nei prossimi decenni accadere in termini di cambiamento climatico”. 

“Il nostro obiettivo è quello di fornire al Paese degli strumenti che, aggiornati allo stato dell’arte, possano servire a migliorare la gestione dei rischi intervenendo con delle soluzioni più adeguate, più efficaci”, conclude.  

