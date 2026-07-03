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Calciatori robot umanoidi si sfidano nella RoboCup in Corea del Sud
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Calciatori robot umanoidi si sfidano nella RoboCup in Corea del Sud

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Il sogno: nel 2050 competere con i veri campioni del mondo FIFA

Incheon, 3 lug. (askanews) – La RoboCup è considerata la più grande competizione di robotica al mondo e quest’anno si tiene a Incheon, in Corea del Sud. Si gioca su campi compatti di circa 18 per 12 metri con robot umanoidi di piccole, medie e grandi dimensioni.A differenza delle macchine telecomandate, i robot della RoboCup prendono decisioni in autonomia una volta iniziata la partita, impostano la strategia di gioco e commettono anche falli, subito sanzionati dall’arbitro, il tutto grazie ai recenti e straordinari progressi dell’intelligenza artificiale.Gli ingegneri scommettono su una squadra di robot completamente autonomi che un giorno, forse nel 2050, potrà sconfiggere i campioni del mondo FIFA in carne e ossa.

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