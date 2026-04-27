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Calcio, Abete: “Il commissariamento della Figc mai una soluzione”
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Calcio, Abete: “Il commissariamento della Figc mai una soluzione”

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Roma, 27 apr. (askanews) – “Il commissariamento della Figc non è mai una soluzione”. Lo ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a margine del consiglio federale in corso a Roma. “La logica con cui propongo delle riflessioni è che si vada in linea di continuità”, ha aggiunto. A chi gli chiede un commento sul caso Rocchi ha invece risposto: “Massima fiducia nella giustizia sportiva e ordinaria per approfondire quanto emerso. Una nuova Calciopoli? Siamo a una fase iniziale, sarebbe un errore dare giudizi su situazione che non conosciamo”. In riferimento poi alla disponibilità della sua candidatura in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno ha concluso: “Il vero rischio è che la personalizzazione delle candidature faccia dimenticare i problemi del calcio e le sue necessità. Quella che abbiamo è un’opportunità per fare un focus sui problemi. Se nascondiamo i problemi dietro le persone facciamo un errore per il mondo del calcio”.

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