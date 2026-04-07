martedì, 7 Aprile , 26

Morto Mircea Lucescu, l’allenatore rumeno aveva 80 anni

(Adnkronos) - E' morto oggi Mircea Lucescu. L'allenatore...

Trump e l’ultimatum all’Iran, parte il countdown tv in Israele

(Adnkronos) - Donald Trump lancia l'attacco totale contro...

L’Iran ci riprova: “Partite in Messico o non andremo al Mondiale”. L’Italia spera nel ripescaggio

(Adnkronos) - L'Iran vuole andare ai Mondiali 2026...

Morto Mathias Tonti, il 12enne di Ravenna caduto mentre sciava a San Martino di Castrozza

(Adnkronos) - Non ce l'ha fatta Mathias Tonti,...
HomeAttualitàCalcio, Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile
calcio,-ancelotti-verso-il-rinnovo-con-il-brasile
Calcio, Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile
Attualità

Calcio, Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 7 apr. (askanews) – Dopo il deludente Mondiale dell’Italia, tra i nomi accostati alla panchina azzurra era emerso anche quello di Carlo Ancelotti, ma l’ipotesi sembra destinata a sfumare. Secondo quanto riportato da Espn, il tecnico avrebbe infatti raggiunto un accordo con la Confederazione calcistica brasiliana per il rinnovo del proprio contratto con il Brasile.

L’intesa, definita prima dell’inizio dei prossimi Mondiali in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico, dovrebbe avere una durata lunga e potrebbe portare l’allenatore italiano a guidare i verdeoro anche nell’edizione del 2030.

La federazione brasiliana avrebbe già inviato una bozza del nuovo contratto all’allenatore all’inizio della settimana e considererebbe la firma una formalità. Nei prossimi giorni potrebbero quindi arrivare gli annunci ufficiali.

Per la panchina della Nazionale italiana si allontana così una delle opzioni più prestigiose, mentre prende sempre più forma il futuro internazionale di Ancelotti alla guida del Brasile.

Previous article
Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu
Next article
“Intera civiltà morirà”, Onu allarmata per minacce di Trump a Iran

POST RECENTI

Attualità

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu

Roma, 7 apr. (askanews) – Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra gli allenatori più vincenti della storia e...
Attualità

Iran, Papa: la minaccia contro un intero popolo non è accettabile, cercare dialogo per la pace

Roma, 7 apr. (askanews) – "Voglio fare una breve dichiarazione per dire quello che ho già detto la domenica di Pasqua chiedendo la pace. Oggi...
Attualità

Iran, Papa: minaccia Trump non è accettabile, cercare dialogo per la pace

Roma, 7 apr. (askanews) – "Voglio fare una breve dichiarazione per dire quello che ho già detto la domenica di Pasqua chiedendo la pace. Oggi...
Attualità

Iran, Schlein: Trump incendia il mondo, Meloni lo proponeva per il Nobel

Roma, 7 apr. (askanews) – Donald Trump rischia di "incendiare il mondo" e Giorgia Meloni lo proponeva per il premio Nobel per la pace. Lo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.