calcio,-annullata-la-finalissima-tra-spagna-e-argentina-a-doha

Roma, 15 mar. (askanews) – La Finalissima tra Spagna, vincitrice di Euro 2024, e Argentina, campione della Copa América 2024, non si disputerà. Dopo lunghe discussioni tra la Uefa e le autorità organizzatrici del Qatar, è stato annunciato oggi che la partita, inizialmente prevista il 27 marzo nel Paese mediorientale, è stata annullata a causa dell’attuale situazione politica nella regione e dell’impossibilità di trovare una data e una sede alternative condivise.

Prima della decisione definitiva erano state valutate diverse soluzioni. La prima prevedeva di disputare la gara allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originaria, con una ripartizione paritaria dei tifosi tra le due nazionali, ma l’Argentina ha respinto l’ipotesi. Successivamente è stata proposta una formula con doppia sfida: andata a Madrid il 27 marzo e ritorno a Buenos Aires in una futura finestra internazionale prima degli Europei e della Copa América 2028, soluzione anch’essa rifiutata.

La Uefa aveva quindi chiesto alla federazione argentina di confermare la disponibilità a giocare il 27 marzo in una sede neutrale in Europa oppure, in alternativa, il 30 marzo. Anche questa proposta non ha trovato l’accordo. L’Argentina ha suggerito di disputare la partita dopo i Mondiali, ma l’assenza di date disponibili in Spagna ha fatto cadere anche questa possibilità.

Infine la nazionale sudamericana ha indicato come unica data possibile il 31 marzo, ritenuta però impraticabile dagli organizzatori. Di conseguenza, e con rammarico da parte della Uefa, l’edizione della Finalissima tra le due campionesse continentali è stata ufficialmente cancellata.