calcio,-atalanta-bayer-3-0:-lookman-regala-l’europa-league-alla-dea

Tripletta dell’attaccante nigeriano

Roma, 22 mag. (askanews) – Una Dea bellissima ne segna tre all’imbattibile Bayer Leverkusen (51 partite senza sconfitte in stagione) e conquista l’Europa League in una notte magica. Mattatore Ademola Olajade Lookman che segna tre gol, si porta a casa il pallone e porta a Bergamo una coppa bellissima, agognata e soprattutto meritata. Grande avvio dei nerazzurri, dopo 12′ Lookman sfugge al controllo di Palacios e insacca a porta vuota su un cross teso di Zappacosta da destra. Al 26′ l’attaccante nigeriano raddoppia con una meraviglia: parte dal limite dell’area, tunnel su Xhaka saltato secco e destro a giro all’angolino. Grimaldo ha una chance enorme per riaprirla quasi subito, ma il pallonetto su Musso che era uscito malissimo non gli riesce. Nella ripresa è solo Atalanta. Al 49′ palla recuperata a centrocampo da Koopmeiners su Wirtz, con caparbietà, e ripartenza immediata. Alla fine Lookman arriva al cross teso in mezzo da sinistra, De Ketelaere davanti alla porta è anticipato di un soffio da Hincapie, in angolo. Al 75′ è 3-0: proprio quando l’Atalanta sembrava soffrire, ecco la ripartenza perfetta, con l’uomo che dava l’impressione di poter accendere la scintilla in qualsiasi momento. Scamacca lo innesca, Lookman salta Tapsoba con un doppio passo e poi, appena dentro l’area scarica un sinistro a incrociare fortissimo. Lookman è il secondo giocatore nella storia della Coppa UEFA/Europa League a segnare una tripletta in una finale, dopo Josef Heynckes del Borussia Mönchengladbach contro il Twente nel 1975. Finisce 3-0, Bergamo va in paradiso.