calcio,-atalanta-ufficiale-juric-esonerato,-ora-palladino

Roma, 10 nov. (askanews) – E’ ufficiale l’esonero di Ivan Juric, questo il comunicato dei nerazzurri: “Atalanta BC comunica che Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Juric e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro.” L’Atalanta sta definendo i dettagli per la firma di Raffaele Palladino: intesa per un anno e mezzo di contratto. L’annuncio probabilmente nella giornata di domani