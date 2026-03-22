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Calcio, Atalanta-Verona 1-0: decide Zappacosta
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Calcio, Atalanta-Verona 1-0: decide Zappacosta

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Roma, 22 mar. (askanews) – L’Atalanta ritrova la vittoria dopo sei partite di digiuno battendo il Verona 1-0 al termine di una gara dominata soprattutto nel primo tempo. Decisivo il gol di Zappacosta al 37′, un sinistro preciso dal limite che non lascia scampo a Montipò.

La squadra di Palladino parte forte e crea diverse occasioni già nella prima frazione, con Krstovic ed Ederson fermati da un attento Montipò e da un provvidenziale intervento di Akpa Akpro. Il Verona fatica a uscire dalla propria metà campo e va al riposo sotto di un gol.

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire aumentando ritmo e pressione, sfiorando il pareggio in più circostanze: decisivo Carnesecchi su Bowie e Orban, mentre Djimsiti e Hien chiudono ogni spazio con interventi puntuali. L’Hellas spinge nel finale ma senza riuscire a creare vere occasioni limpide.

Da segnalare anche l’uscita tra gli applausi di De Roon, diventato il giocatore con più presenze nella storia del club bergamasco. Nel recupero il Verona ci prova ancora, ma la difesa nerazzurra resiste fino al triplice fischio. Tre punti pesanti per l’Atalanta, che interrompe il digiuno, mentre resta il rammarico per il Verona.

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