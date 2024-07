calcio,-avv.-lepore:-regola-giuridica-si-interseca-con-passione

Convegno all’Università “Foro Italico”

Roma, 3 lug. (askanews) – La Sala Consiliare “G. Marinozzi” dell’Università di Roma “Foro Italico” ha ospitato l’incontro studio “La giuridicità delle regole del gioco del calcio”, organizzato dal Centro di Diritto ed Etica dell’Università di Roma “Foro Italico” e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.Il convegno si proponeva di mettere a confronto le opinioni di autorevoli giuristi (accademici e non), su alcuni temi critici riguardanti le regole del giuoco del calcio e le loro modalità di attuazione, partendo da come essi sono affrontati nel volume “Lezioni di giuridicità delle regole del calcio”, edito da Editoriale Scientifica, presentato durante l’evento dagli autori Guido Clemente di San Luca, Giovanni Martini e Mario Paladino.Il convegno rilascerà 1 credito formativo agli avvocati partecipanti.Per l’avv. Giuseppe Lepore, Vicepresidente del Tribunale Federale Nazionale FIGC-Sezione Vertenze economiche, che ha presieduto e coordinato l’evento, “si è compreso come la regola giuridica e il gioco del calcio si intersecano nella vita quotidiana e nel sociale delle persone coinvolte in questa grande passione”.