calcio,-bologna-atalanta-0-2,-doppietta-di-krstovic

mercoledì, 7 Gennaio

Roma, 7 gen. (askanews) – L’Atalanta passa al Dall’Ara con una prova autoritaria, controllando la gara dall’inizio alla fine e colpendo due volte con Krstovic. La squadra di Palladino prende in mano il possesso fin dai primi minuti, pressa alto e chiude il Bologna nella propria metà campo, sfiorando il vantaggio con Ederson e Ahanor prima di trovarlo al 38′: De Ketelaere accelera e serve Krstovic, che con un tocco preciso batte Ravaglia. I rossoblù faticano a reagire e chiudono il primo tempo senza tiri in porta.

Nella ripresa il Bologna prova a cambiare volto con i cambi e una partenza più intraprendente, ma è ancora l’Atalanta a rendersi pericolosa, con De Ketelaere e Samardzic. Al 60′ arriva il raddoppio: Krstovic vince il duello con Heggem e firma la doppietta personale. Italiano inserisce Immobile e passa al doppio centravanti, ma le occasioni migliori restano nerazzurre. Nel finale la Dea gestisce senza affanni, nonostante qualche episodio nervoso in panchina, e chiude la partita mantenendo il controllo fino al fischio finale.

