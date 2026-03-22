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Calcio, Bologna-Lazio 0-2: biancocelesti corsari
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Calcio, Bologna-Lazio 0-2: biancocelesti corsari

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Roma, 22 mar. (askanews) – La Lazio espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 2-0 al termine di una gara decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, con l’occasione più nitida rappresentata dalla traversa colpita da Moro, il match si accende nella seconda frazione.

Al 50′ grande occasione per i rossoblù: Castro si procura un calcio di rigore dopo un errore di Dele-Bashiru, ma Orsolini si fa ipnotizzare da Motta che para in due tempi. Episodio che pesa sull’inerzia della gara.

La Lazio cresce con il passare dei minuti e trova il vantaggio al 72′: dopo una respinta su conclusione di Dia, la palla arriva a Taylor che insacca con freddezza. Il raddoppio arriva all’82’, ancora con Taylor, servito da Dia: l’attaccante salta Ravaglia e deposita in rete firmando la sua prima doppietta con la maglia biancoceleste.

Nel finale il Bologna prova a reagire ma spreca con Cancellieri, mentre la Lazio sfiora anche il tris e difende il risultato fino al triplice fischio dopo quattro minuti di recupero. Vittoria importante per i biancocelesti, mentre resta il rammarico per i padroni di casa, penalizzati anche dal rigore fallito.

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