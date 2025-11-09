domenica, 9 Novembre , 25

Firenze, rissa tra giovanissimi fuori da discoteca: 17enne accoltellato alla schiena

(Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è...

Roma-Udinese oggi, match in diretta

(Adnkronos) - La Roma in campo oggi 9...

Trump: “Grazie ai dazi ogni americano riceverà bonus di 2mila dollari”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Vannacci ‘riscrive’ le leggi razziali: bufera social, endorsement di Caio Mussolini

(Adnkronos) - Sulla pagina Facebook, Roberto Vannacci, l'ex...
calcio,-bologna-napoli-2-0:-dallinga-e-lucumi-firmano-l’impresa
Calcio, Bologna-Napoli 2-0: Dallinga e Lucumì firmano l’impresa

Calcio, Bologna-Napoli 2-0: Dallinga e Lucumì firmano l’impresa

AttualitàCalcio, Bologna-Napoli 2-0: Dallinga e Lucumì firmano l’impresa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 9 nov. (askanews) – Il Bologna ferma il Napoli e rilancia clamorosamente le proprie ambizioni. Al Dall’Ara finisce 2-0, con un secondo tempo perfetto per equilibrio, intensità e concretezza. Decidono Dallinga e Lucumì, ma è la squadra di Italiano nel complesso a impressionare per compattezza e lucidità.

Il primo tempo, povero di emozioni, vive del brivido iniziale dell’infortunio di Skorupski, costretto a lasciare il campo dopo otto minuti: al suo posto entra Massimo Pessina, 17 anni, che mostra personalità e sangue freddo. Il Napoli domina il possesso, ma fatica a trovare spazi e produce soltanto un tiro a giro di Elmas, bloccato proprio dal giovane portiere bolognese.

Nella ripresa il Bologna cambia ritmo: al 50′ Cambiaghi, appena entrato, sfonda a sinistra e serve un assist perfetto per Dallinga, che anticipa Rrahmani e firma l’1-0. Conte prova la scossa inserendo Neres, Lang e poi Lucca per un offensivo 4-2-4, ma la spinta si spegne sul muro rossoblù. Al 66′ arriva il raddoppio: cross di Holm e colpo di testa vincente di Lucumì, al primo gol in Serie A.

Il finale è gestione pura per la squadra di Italiano, che difende con ordine e coraggio fino al fischio finale. Il Dall’Ara applaude anche il suo nuovo, giovanissimo guardiano: Pessina, da oggi, è un nome che difficilmente si dimenticherà.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.