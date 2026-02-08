domenica, 8 Febbraio , 26
calcio,-bologna-parma-0-1,-ordonez-sbanca-il-dall’ara-al-94’
Calcio, Bologna-Parma 0-1, Ordonez sbanca il Dall’ara al 94’

Calcio, Bologna-Parma 0-1, Ordonez sbanca il Dall’ara al 94’

AttualitàCalcio, Bologna-Parma 0-1, Ordonez sbanca il Dall’ara al 94’
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 feb. (askanews) – Colpaccio del Parma nel derby emiliano- la squadra di Cuesta vince 1-0 in trasferta contro il Bologna grazie al goal segnato da Ordonez al 94′. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma Corvi salva i tre punti.

Gli uomini di Italiano partono bene ma dopo soli 22′ restano in dieci. Pobega interviene da dietro con la gamba alta su Keita. L’arbitro inizialmente lo ammonisce ma viene richiamato dal VAR ed estrae il rosso.

A fare la partita sono comunque i padroni di casa anche se i due portieri non sono particolarmente impegnati.

All’inizio della ripresa Dallinga spreca una grande occasione poi il Parma troverebbe il vantaggio grazie ad un autogol di Castro, ma l’arbitro annulla in seguito a revisione al VAR per la posizione irregolare di Pellegrino che si trovava davanti all’avversario.

Poco dopo anche il Parma resta in dieci per il doppio giallo a Troilo. Nel finale Orsolini entra e colpisce il palo in acrobazia. Ordonez invece trova la conclusione giusta mentre Corvi evita due volte il clamoroso pareggio.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.