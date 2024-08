calcio,-champions-league:-ecco-le-date-della-stagione

Si parte il 17 settembre, finale il 31 maggio a Monaco Roma, 29 ago. (askanews) – Queste le date della nuova Champions League:

Fase campionato: Prima giornata: 17-19 settembre 2024 Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata: 21/22 gennaio 2025 Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Fase a eliminazione diretta Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025 Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025 Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025 Finale: 31 maggio 2025 (Monaco di Baviera).

Questa sarà la 70ª stagione della massima competizione europea e la 33ª da quando è stata rinominata UEFA Champions League, nonché la prima con il nuovo formato. Il cambiamento più importante riguarda la fase a gironi, che diventerà un’unica fase a 36 squadre. Ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta e le vincenti accederanno agli ultimi sedici. Da quel momento in poi si andrà direttamente a eliminazione diretta. Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta, con le vincenti che passeranno il turno e raggiungeranno le altre squadre già qualificate agli ottavi. Da quel momento in poi si andrà direttamente a eliminazione diretta. La stagione 2024/25 della UEFA Champions League si concluderà alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera, stadio del Bayern Monaco: l’evento clou del calendario europeo per club tornerà nella città tedesca per la prima volta dal 2012.