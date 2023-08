Calcio, Champions, passano Psv, Copenaghen e Anversa

Domani il sorteggio alle ore 18. Si comincia il 19-20 settembre

Roma, 30 ago. (askanews) – Psv, Copenaghen e Anversa sono le ultime tre squadre qualificate per i gironi di Champions League. Gli olandesi del Psv hanno battuto nel ritorno degli spareggi i Rangers Glasgow 5-1 (andata 2-2). E’ finita 1-1 tra Copenaghen e Rakow con la qualificazione dei danesi che all’andata hanno vinto 1-0. L’Anversa elimina l’Aek vincendo in Grecia 2-1, confermando il successo 1-0 dell’andata.

Le tre qualificate dagli spareggi si aggiungono alle 29 già qualificate verso il sorteggio del 31 agosto in programma domani alle 18 con Napoli in prima fascia, Inter in seconda, Lazio e Milan in terza.

IL SORTEGGIO DEI GIRONI Il sorteggio dei gironi di Champions League sarà giovedì 31 agosto alle 18. Le 32 squadre saranno suddivise in quattro fasce. La prima fascia è composta dai campioni in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e da sei campioni nazionali. Le fasce dalla seconda alla quarta saranno determinate dal ranking per club. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Gli abbinamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio.

PRIMA FASCIA Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, NAPOLI, Psg, Siviglia SECONDA FASCIA Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, INTER, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid TERZA FASCIA LAZIO, MILAN, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv QUARTA FASCIA Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Young Boys, Celtic, Anversa, Copenaghen

DOPO IL SORTEGGIO Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno agli ottavi di finale. Le terze classificate di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde classificate dei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi di finale.

LE DATE DEI GIRONI DI CHAMPIONS Prima giornata: 19/20 settembre 2023 Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023 Terza giornata: 24/25 ottobre 2023 Quarta giornata: 7/8 novembre 2023 Quinta giornata: 28/29 novembre 2023 Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023