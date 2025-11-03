calcio,-classifica-serie-a:-genoa-prima-vittoria

lunedì, 3 Novembre , 25

Roma, 3 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Sassuolo-Genoa 1-2

Decima giornata: Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2, Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Lecce 0-1, Torino-Pisa 2-2, Parma-Bologna 1-3, Milan-Roma 1-0, Sassuolo-Genoa 1-2, ore 20.45 Lazio-Cagliari.

Classifica: Napoli 22, Roma, Inter, Milan 21, Juventus, Bologna 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo, Atalanta, Torino 13, Lazio 12, Cagliari, Lecce 9, Parma 7, Pisa, Genoa 6, Verona, 5, Fiorentina 4

Undicesima giornata: venerdì 7 novembre ore 20.45 Pisa-Cremonese, sabato 8 novembre ore 15 Como-Cagliari, Lecce-Verona, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Parma-Milan, domenica 9 novembre ore 12.30 Atalanta-Sassuolo, ore 15 Genoa-Fiorentina, Bologna-Napoli, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.

