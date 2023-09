Calcio, Colpo Sassuolo, Inter ko, vincono Napoli e Lazio

Torna il sorriso con Osimhen, Kvaratskhelia, Udinese e Torino ko

Roma, 27 set. (askanews) – Il Napoli torna alla vittoria e lo fa in maniera autoritaria: 4-1 all’Udinese con i gol di Zielinski (rigore), Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Colpo Sassuolo che sbanca San Siro e vince 2-1 contro l’Inter con Bajrami e Berardi. Vecino e Zaccagni fimano la vittoria (2-0) della Lazio sull’Atalanta.

Al Maradona dopo il caos delle ultime ore Garcia schiera titolare Osimhen, ma è Zielinski a trovare il vantaggio al 19′ su rigore. A fine primo tempo il nigeriano sigla il raddoppio. A inizio ripresa Kvara prende due volte il palo e poi segna 192 giorni dopo l’ultima volta. Accorcia Samardzic nel finale con un super gol, ma Simeone fa poker e chiude la partita.

Primo ko in campionato per l’Inter dopo 5 vittorie di fila. La squadra di Inzaghi parte forte e crea tanto, ma la sblocca solo nel recupero del primo tempo con una giocata personale di Dumfries. Nella ripresa Berardi prima inventa l’assist per Bajrami (male Sommer nell’occasione) e poi con una magia da fuori area la ribalta. Nerazzurri agganciati in vetta alla classifica dal Milan, il Sassuolo dopo la Juve stende anche l’Inter La Lazio torna a vincere (2-0 al Torino) e lo fa al termine di una gara particolarmente complicata. Primo tempo molto bloccato tatticamente e con pochissime occasioni. Nella ripresa, la Lazio preme e con una bella azione da destra trova il varco per servire Vecino che fa 1-0. Il Toro concede spazi e i biancocelesti trovano il raddoppio con Zaccagni che batte Milinkovic Savic dopo un bell’assist di Felipe Anderson.

6^ giornata: Juventus-Lecce 1-0 Cagliari-Milan 1-3 Empoli – Salernitana 1-0 Hellas Verona-Atalanta 0-1 Inter-Sassuolo 1-2 Lazio-Torino 2-0 Napoli-Udinese 4-1 Giovedì 28 settembre 18.30 Frosinone-Fiorentina 18.30 Monza-Bologna 20.45 Genoa-Roma Classifica: Inter, Milan 15, Juventus 13, Atalanta 12, Napoli, Lecce 11, Fiorentina 10, Sassuolo 9 Frosinone, Torino 8, Lazio, Verona 7, Bologna 6, Roma, Monza 5, Genoa 4, Udinese, Salernitana, Empoli 3, Cagliari 2.

7^ giornata: Sabato 30 settembre 15 Lecce-Napoli 18 Milan-Lazio 20.45 Salernitana-Inter Domenica 1 ottobre 12.30 Bologna-Empoli 15 Udinese-Genoa 18 Roma-Frosinone 20.45 Atalanta-Juventus Lunedì 2 ottobre 18.30 Sassuolo-Monza 18.30 Torino-Verona 20.45 Fiorentina-Cagliari