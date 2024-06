calcio,-conte-a-capodichino,-prossima-la-firma-con-il-napoli

Per il tecnico leccese pronto un triennale da 6 milioni l’anno

Roma, 3 giu. (askanews) – Antonio Conte è a Napoli, atterrato a Capodichino e pronto per la nuova avventura sulla panchina azzurra. Ieri sera era stato il turno di Aurelio De Laurentiis a rientrare in Italia dopo la vacanza a Ibiza con la famiglia. Poi si è subito messo in viaggio verso Roma, dove stamattina si chiuderà nei suoi uffici alla FilmAuro per accelerare i tempi e poter dare al Napoli il suo nuovo allenatore. A ore firmerà un contratto triennale da 6 milioni a stagione più bonus, che avranno – ovviamente – un peso diverso a seconda del traguardo raggiunto. Contratto che secondo il Mattino è già stato firmato L’ultima bozza, quella definitiva, scrive il quotidiano napoletano, è stata inviata poco dopo le 19. Una pura formalità. Tutto è stato completato già giovedì, ieri solo l’ultimo atto formale, con le firme dei legali. Ora le firme simboliche e la presentazione.

Il primo obiettivo da centrare sarà quello di riportare entusiasmo in un ambiente profondamente deluso dall’ultima fallimentare stagione. Anche per questo, De Laurentiis ha deciso di andare dritto sul migliore allenatore possibile: Conte ama le sfide e Napoli oggi è qualcosa di più. C’è un popolo da riavvicinare alla squadra e lui è l’uomo giusto per ricreare velocemente quell’unione fondamentale tra squadra e città.