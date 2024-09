Calcio, cuore Italia: ribalta la Francia e vince 3-1 a Parigi

Transalpini avanti dopo 14″. Poi Dimarco, Frattesi e Raspadori

Roma, 6 set. (askanews) – Soffre, va sotto dopo 14 secondi con Barcola complice un grave errore di Di Lorenzo e ribalta la Francia con le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori al termine di una gara di cuore, tecnica e cinismo. E’ l’Italia che non ti aspetti quella che vince 3-1 allo Stade de France e lascia attonito uno stadio tutto francese pronto a celebrare la vittoria della squadra di Deschamps. Spalletti può sorridere per evar trovato il gruppo che cercava con una vittoria bella e convincente. Prossimo appuntamento lunedì alle 20.45 a Budapest (campo neutro) contro Israele.

Inizio terribile per l’Italia che va sotto dopo soli 14 secondi. Alla prima palla giocata, gravissimo errore di Di Lorenzo, ne approfitta Barcola che si presenta davanti a Donnarumma e lo batte: 1-0. Barcola e Mbappé potrebbero segnare il 2-0 dopo poco ma l’Italia c’è e spreca una grande chance, colpo di testa di Frattesi che colpisce la traversa poi Retegui non riesce a metterla dentro. L’Italia è generosa ed alla mezzora arriva il gol del pareggio: Bellissima combinazione tra Dimarco e Tonali con il centrocampista che restituisce il pallone all’esterno di tacco, conclusione al volo e Maignan è battuto. Spalletti manda in campo Raspadori al posto di Pellegrini. Ritmi lenti ma al 51′ l’Italia passa: Bellissima azione in campo aperto dell’Italia con Retegui che trova a centro area l’inserimento di Frattesi che a pochi passi da Maignan fa 2-1 Italia.

Adesso con orgoglio la Francia prova ad attaccare a caccia del pareggio ma in questo momento l’Italia è in fiducia e gestisce bene gli attacchi della nazionale di Deschamps. Al 59′ Italia vicinissima al terzo gol: dagli sviluppi di un angolo colpo di testa di Frattesi e superlativa parata di Maignan. La Francia ci prova ma è l’Italia che chiude il match al 74′: Grande apertura di Ricci per Udogie che punta l’area e serve Raspadori. L’attaccante lascia sul posto Saliba e poi batte Maignan per il terzo gol azzurro. Con orgoglio la Francia prova a riaprire la sfida nei minuti finali ma l’Italia difende ora anche con grande cuore. Spalletti festeggia, Deschamps esce a capo chino: Fischi per la Nazionale francese, tanti fischi che accompagnano l’uscita dal campo del Parc des Princes dei Bleus.