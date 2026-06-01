lunedì, 1 Giugno , 26

Giornata senza tabacco, Aiom: “Un paziente su 10 continua a fumare”

(Adnkronos) - Oggi 31maggio è la Giornata mondiale...

Domenica In, Enrico Brignano e la commozione: “Ho 60 anni, ormai piango sempre…”

(Adnkronos) - "Ho 60 anni, ormai mi commuovo...

Gasparri e l’interrogazione sulla miniserie di Zerocalcare: “Due spicci dati anche ai lavoratori?”

(Adnkronos) - Il senatore di Forza Italia Maurizio...

Roland Garros, oggi Zverev-De Jong – Diretta

(Adnkronos) - Caccia ai quarti per Alexander Zverev....
HomeAttualitàCalcio, Davide Ancelotti nuovo tecnico del Lille
calcio,-davide-ancelotti-nuovo-tecnico-del-lille
Calcio, Davide Ancelotti nuovo tecnico del Lille
Attualità

Calcio, Davide Ancelotti nuovo tecnico del Lille

Redazione-web
By Redazione-web

-

7
0

Roma, 1 giu. (askanews) – Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Il club francese ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico italiano attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, annunciando la firma di un contratto biennale. Per il figlio di Carlo Ancelotti si tratta di una nuova tappa in una carriera che lo vede sempre più protagonista in prima persona dopo anni trascorsi al fianco del padre nei maggiori club europei.

A 36 anni, Davide Ancelotti raccoglie una sfida importante alla guida di una delle realtà più solide del calcio francese. Il Lille, qualificato alla prossima Champions League dopo aver chiuso ai vertici della Ligue 1, affida all’allenatore italiano il compito di proseguire il percorso di crescita lasciato in eredità da Bruno Genesio.

“Sono molto orgoglioso e felice e ringrazio il presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa opportunità”, ha dichiarato Ancelotti nelle sue prime parole da tecnico del club. “Abbiamo discusso molto insieme e ho trovato una connessione umana, idee e valori allineati. Il progetto del Lille mi corrisponde, con un’identità chiara, delle esigenze e una forte cultura del lavoro. È un club serio, ambizioso, competitivo e regolarmente presente sulla scena europea. È un onore rappresentare oggi il Lille”.

Per Ancelotti si tratta della seconda esperienza da capo allenatore dopo la parentesi al Botafogo, ma il suo curriculum è già ricco di esperienze di alto livello come collaboratore tecnico del padre. Ha infatti lavorato nello staff di Carlo Ancelotti al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al Napoli, all’Everton, al Real Madrid e più recentemente nella nazionale brasiliana.

Nonostante il nuovo incarico in Francia, il rapporto professionale con il Brasile proseguirà. Davide continuerà infatti a far parte dello staff tecnico della Seleção in vista del Mondiale del 2026, con l’obiettivo di contribuire al progetto guidato dal padre e inseguire il sesto titolo iridato della storia brasiliana.

L’approdo al Lille rappresenta un passaggio significativo nella crescita professionale di Davide Ancelotti, chiamato ora a confermare in autonomia le qualità che negli anni gli hanno consentito di costruirsi una reputazione internazionale accanto a uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Con una squadra qualificata alla Champions League e un ambiente ambizioso, il tecnico italiano avrà l’occasione di misurarsi fin da subito ai massimi livelli del calcio europeo.

Previous article
Il Papa: l’umanità è confusa e delusa, bene l’impegno degli scout
Next article
Il Power hits estate di RTL 102.5 é su RTL 102.5 Play

POST RECENTI

Attualità

Nucleare, Pichetto: ok giovani perché leggono, senza retropensiero Chernobyl

Roma, 1 giu. (askanews) – In Italia i giovani sono più favorevoli delle generazioni più anziane al ritorno dell’energia nucleare perché "io ritengo, che leggono...
Attualità

Nuoto, Paltrinieri vince 10 km di fondo agli Assoluti di Piombino

Roma, 1 giu. (askanews) – Gregorio Paltrinieri vince in 1h48’25″7 la dieci chilometri di nuoto di fondo che ha aperto gli Assoluti di fondo in...
Attualità

Ddl Nucleare, Pichetto: definire regole per avvio produzione di energia

Roma, 1 giu. (askanews) – "Dopodomani in Parlamento comincerà in aula in prima lettura, alla Camera dei deputati" l’iter della legge sul nucleare, con l’obiettivo...
Attualità

Carburanti, Pichetto: su accise fare valutazione il 5 in base ai prezzi

Roma, 1 giu. (askanews) – Sulle accise dei carburanti, alla scadenza delle misure in vigore "anzitutto, valutiamo quello che sarà il livello dei prezzi, nei...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.