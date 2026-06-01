calcio,-davide-ancelotti-nuovo-tecnico-del-lille

Roma, 1 giu. (askanews) – Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Il club francese ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico italiano attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, annunciando la firma di un contratto biennale. Per il figlio di Carlo Ancelotti si tratta di una nuova tappa in una carriera che lo vede sempre più protagonista in prima persona dopo anni trascorsi al fianco del padre nei maggiori club europei.

A 36 anni, Davide Ancelotti raccoglie una sfida importante alla guida di una delle realtà più solide del calcio francese. Il Lille, qualificato alla prossima Champions League dopo aver chiuso ai vertici della Ligue 1, affida all’allenatore italiano il compito di proseguire il percorso di crescita lasciato in eredità da Bruno Genesio.

“Sono molto orgoglioso e felice e ringrazio il presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa opportunità”, ha dichiarato Ancelotti nelle sue prime parole da tecnico del club. “Abbiamo discusso molto insieme e ho trovato una connessione umana, idee e valori allineati. Il progetto del Lille mi corrisponde, con un’identità chiara, delle esigenze e una forte cultura del lavoro. È un club serio, ambizioso, competitivo e regolarmente presente sulla scena europea. È un onore rappresentare oggi il Lille”.

Per Ancelotti si tratta della seconda esperienza da capo allenatore dopo la parentesi al Botafogo, ma il suo curriculum è già ricco di esperienze di alto livello come collaboratore tecnico del padre. Ha infatti lavorato nello staff di Carlo Ancelotti al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al Napoli, all’Everton, al Real Madrid e più recentemente nella nazionale brasiliana.

Nonostante il nuovo incarico in Francia, il rapporto professionale con il Brasile proseguirà. Davide continuerà infatti a far parte dello staff tecnico della Seleção in vista del Mondiale del 2026, con l’obiettivo di contribuire al progetto guidato dal padre e inseguire il sesto titolo iridato della storia brasiliana.

L’approdo al Lille rappresenta un passaggio significativo nella crescita professionale di Davide Ancelotti, chiamato ora a confermare in autonomia le qualità che negli anni gli hanno consentito di costruirsi una reputazione internazionale accanto a uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Con una squadra qualificata alla Champions League e un ambiente ambizioso, il tecnico italiano avrà l’occasione di misurarsi fin da subito ai massimi livelli del calcio europeo.