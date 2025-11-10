lunedì, 10 Novembre , 25

Atp Finals, una tifosa speciale per Sinner: anche Laila Hasanovic in tribuna per l’esordio di Jannik

(Adnkronos) - Una tifosa speciale per Jannik Sinner....

Report, Ranucci: “Garante dovrebbe dimettersi”. Ghiglia: “Nessun motivo per farlo”

(Adnkronos) - Il giornalista e conduttore di Report...

Aggredisce un turista ebreo in stazione a Milano, arrestato 25enne

(Adnkronos) - Ha aggredito un turista americano di...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S salgono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, il Pd e...
calcio,-de-laurentiis:-“dimissioni-conte-una-favola”
Calcio, De Laurentiis: “Dimissioni Conte una favola”

Calcio, De Laurentiis: “Dimissioni Conte una favola”

AttualitàCalcio, De Laurentiis: "Dimissioni Conte una favola"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 nov. (askanews) – Aurelio De Laurentiis ha ribadito, sui propri profili social, piena fiducia ad Antonio Conte. “Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.