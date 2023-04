Calcio, domenica a Napoli chiusi il Mann e Palazzo Reale

Il Real Bosco di Capodimonte aperto fino alle 13.30

Napoli, 28 apr. (askanews) – A Napoli, domenica 30 aprile, il Museo archeologico nazionale e Palazzo Reale saranno chiuso e il Real Bosco di Capodimonte rimarrà aperto fino alle 13.30 in previsione dei possibili festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli calcio. Il Museo archeologico nazionale di Napoli resterà chiuso al pubblico “per ragioni di ordine e sicurezza pubblica” alla luce dell’ordinanza del Comune di Napoli che istituisce il divieto di transito e circolazione veicolare nel centro cittadino in vista dei possibili festeggiamenti per lo scudetto. “La settimana successiva – fa sapere la direzione del Museo – il Mann sarà visitabile tutti i giorni, da lunedì 1 a lunedì 8 maggio, martedì compreso”. Portoni sbarrati anche a Palazzo Reale, a seguito dell’ordinanza del sindaco e del particolare dispositivo di circolazione nell’area centrale di Napoli, allo scopo di “coordinare e pianificare i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti dello scudetto e al fine di garantire la sicurezza e la tutela di visitatori, lavoratori e ambienti”. L’apertura ordinaria di domenica 30 aprile sarà straordinariamente differita a mercoledì 3 maggio, giorno di riposo settimanale, con i consueti orari e modalità di accesso (dalle 9 alle 20 con ultimo ingresso alle ore 19). Di conseguenza è stata disposta la cancellazione dell’apertura straordinaria serale preventivamente programmata per domenica 30 aprile dalle 20 alle 23. Sempre domenica, il Real Bosco di Capodimonte resterà chiuso a partire dalle 13.30, in via precauzionale, per ragioni di “sicurezza e per garantire la tutela del patrimonio arboreo” a seguito dell’ordinanza del 27 aprile del Comune di Napoli che istituisce “un particolare dispositivo di circolazione dell’area centrale di Napoli2, in vista dei possibili festeggiamenti per lo scudetto della società sportiva del calcio Napoli. Le operazioni di sfollamento nel Real Bosco inizieranno a partire dalle 12.30 con l’aiuto del personale di vigilanza dotato di auto elettriche e biciclette. Il Museo, invece, osserverà i regolari orari di apertura e al fine di garantire il transito dei visitatori resteranno aperti gli accessi di Porta Piccola e Porta Grande secondo i consueti orari.

