Calcio, Dybala guida l’Argentina, 3-0 al Cile verso il Mondiale

Celebrato Angel Di Maria ritiratosi dalla Nazionale

Roma, 6 set. (askanews) – Prosegue nel segno di Dybala e dell’addio ad Angel Di Maria il cammino dell’Argentina nelle qualificazioni ai mondiali del 2026 che si terranno in Usa, Canada e Messico. Allo stadio Monumental di Buenos Aires l’albiceleste ha battuto agevolmente il Cile 3-0. Apre le marcature McAllister al 3′ della ripresa, raddoppio di Alvarez al minuto 84 e tris di Dybala, subentrato a McAllister nel recupero: per la Joya, in campo con la maglia numero 10 di Messi, è il quarto gol in nazionale. In campo dall’inizio Lautaro che ha giocato quasi 80 minuti. Esordio assoluto in maglia albiceleste per il laziale Castellanos. Nico Gonzalez tiene in ansia i tifosi della Juve: il giocatore è uscito zoppicante al 53′. Prima della partita è stato reso omaggio ad Angel Di Maria, ritiratosi dalla squadra argentina dopo la vittoria della Copa America negli Stati Uniti, in un evento a cui ha partecipato il presidente della CONMEBOL Alejandro Dominguez, che ha consegnato al giocatore del Benfica una replica del trofeo continentale.