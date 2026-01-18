calcio,-fiorentina,-vittoria-nel-segno-di-commisso:-2-1-a-bologna

Roma, 18 gen. (askanews) – La Fiorentina gioca con il lutto al braccio per la morte del presidente Rocco Commisso e porta a casa tre punti pesanti al Dall’Ara, battendo 2-1 il Bologna in una gara dai due volti. I viola indirizzano il match nel primo tempo, dominato e chiuso con le reti di Mandragora e Piccoli, poi resistono al ritorno furioso dei padroni di casa nel finale.

La squadra di Italiano sblocca l’equilibrio al 19′, quando Mandragora sbuca sul secondo palo su assist di Gudmundsson e firma l’1-0, dedicando il gol al presidente Commisso. Il Bologna fatica a reagire e la Fiorentina ne approfitta allo scadere della prima frazione: al 45′ Piccoli raddoppia su cross di Dodò, rete confermata dal Var dopo un check per fuorigioco.

Nella ripresa i rossoblù restano a lungo sterili, mai realmente pericolosi fino ai cambi che accendono il finale. All’86’ Rowe colpisce il palo, poi all’88’ è Fabbian a riaprire la partita con un colpo di testa preciso sull’assist dello stesso Rowe. Negli ultimi minuti il Bologna si riversa in avanti, creando mischie e apprensione nell’area viola, ma la Fiorentina resiste fino al triplice fischio di Doveri.

Brutto episodio durante il minuto di raccoglimento per la morte di Commisso. Da una parte curva del Bologna è partito un fastidioso vociare, mentre altri invitavano a stare zitti. Si è sentito anche qualche fischio, subito coperto dagli applausi del resto del Dall’Ara.