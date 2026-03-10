calcio,-galatasaray-liverpool-1-0-andata-ottavi-di-champions

martedì, 10 Marzo , 26
Roma, 10 mar. (askanews) – Il Galatasaray trova un altro pesantissimo successo fra le mura amiche. I giallorossi di Turchia battono 1-0 il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con gol decisivo di Mario Lemina dopo 7 minuti di gioco. Il ritorno ad Anfield la settimana prossima. Il Galatasaray trova il gol dell’1-0 dopo 7 minuti: angolo battuto verso Victor Osimhen che di testa svetta sopra a tutti e indirizza la palla verso il centrocampista ex Juventus che in tuffo di testa batte da pochi passi Mamardashvili. Da parte sua il Liverpool fa ben poco per provare a trovare il gol del pareggio.

La ripresa si apre in linea con l’andamento del primo tempo: il Galatasaray tiene benissimo il campo, il Liverpool ha poche idee e scarsa freschezza per metterle in pratica. E così al 62′ il Gala trova anche il gol del 2-0 con Osimhen, ma l’arbitro Jesus Manzano annulla per precedente fuorigioco di Yilmaz. Gli ultimi minuti vedono la partita salire di intensità agonistica, ma il risultato non cambia. Col Galatasaray che vince 1-0 l’andata contro il Liverpool.

