sabato, 11 Luglio , 26

Regno Unito, omicidio ex deputata pro Brexit Ann Widdecombe: fermato e rilasciato 26enne

(Adnkronos) - E' stato rilasciato l'uomo di 26...

Tarzo, pilota di parapendio si schianta al suolo: morto 53enne

(Adnkronos) - Un pilota di parapendio di 53...

Udine, annega nel fiume Tagliamento: in salvo moglie e due bimbe, una è grave

(Adnkronos) - Ritrovato il corpo dell’uomo dell’Azerbaijan che...

Pitbull canta davanti alla più grande folla di ‘calvi’ al mondo: il record

(Adnkronos) - Londra invasa da una folla di...
HomeAttualitàCalcio, Gattuso: "Lazio una sfida, la Nazionale una ferita aperta"
calcio,-gattuso:-“lazio-una-sfida,-la-nazionale-una-ferita-aperta”
Calcio, Gattuso: “Lazio una sfida, la Nazionale una ferita aperta”
Attualità

Calcio, Gattuso: “Lazio una sfida, la Nazionale una ferita aperta”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 11 lug. (askanews) – “Sono orgoglioso di essere arrivato in questo club, ho buonissime sensazioni”. Si è presentato così Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, nella conferenza stampa d’esordio alla guida dei biancocelesti. L’ex commissario tecnico dell’Italia ha spiegato di aver accettato una sfida che conosceva fin dall’inizio, senza nascondere le difficoltà del momento.

“Sono stato vicino più di una volta alla Lazio, forse senza queste condizioni avrei detto di no. Per me è una sfida. Sapevo già le problematiche che c’erano, so bene che c’è da mettere l’elmetto e da lavorare”, ha dichiarato il tecnico.

Gattuso ha indicato gli obiettivi della sua gestione: “Voglio una squadra che sudi per la maglia, che rispetti la storia e la tradizione di questo club. Dobbiamo creare un clima familiare, divertire i tifosi e renderli orgogliosi. Serve restare uniti anche nelle difficoltà, poi vedremo dove potremo arrivare”.

Sul rapporto complicato tra squadra e tifoseria, l’allenatore ha invitato a non cercare giustificazioni. “Se oggi parlo dei tifosi creo solo un alibi. Dobbiamo rispettarli con serietà e lealtà. Sappiamo qual è la situazione, dobbiamo isolarci e pensare soltanto a lavorare. L’ambiente non è ideale, ma speriamo di essere bravi a far cambiare qualcosa”.

Gattuso ha poi parlato del confronto con il presidente Claudio Lotito, definendolo “franco”. “Quando ci siamo visti gli ho chiesto di sistemare qualcosina. Se il presidente ha qualcosa da dire viene e ne parla con me e con la squadra. Noi siamo suoi dipendenti, ma è giusto che le cose vengano dette con educazione”.

Inevitabile un passaggio anche sulla recente esperienza alla guida della Nazionale, conclusa con la mancata qualificazione al Mondiale dopo l’eliminazione contro la Bosnia. “La delusione è stata tanta. Posso solo ringraziare i ragazzi perché mi hanno dato tutto. Nel calcio contano anche gli episodi: da giocatore ho avuto un po’ di fortuna, da allenatore ho preso qualche mazzata. È una ferita che mi porterò addosso fino alla fine, ma bisogna andare avanti”.

Infine, il tecnico ha parlato del ritorno in Serie A dopo le esperienze all’estero: “Allenare fuori dall’Italia mi ha fatto crescere. Noi italiani pensiamo spesso di essere i migliori, ma il calcio cambia velocemente. Volevo completare il mio percorso professionale e quando è arrivata la chiamata della Lazio mi hanno convinto”.

Previous article
Mit: al via nuove regole autovelox. 3150 attivi, 850 da omologare
Next article
Golf, Alps Tour: in Spagna primo titolo per Flavio Michetti

POST RECENTI

Attualità

Calcio, Klopp prossimo ct Germania: atteso via libera di Red Bull

Roma, 11 lug. (askanews) – La Federcalcio tedesca (DFB) è vicina a nominare Jürgen Klopp nuovo commissario tecnico della Germania. La federazione ha annunciato di...
Attualità

Golf, Alps Tour: in Spagna primo titolo per Flavio Michetti

Roma, 11 lug. (askanews) – Prima vittoria sull’Alps Tour di Flavio Michetti. L’azzurro ha dominato con 192 (62 66 64, -24) colpi nell’Alps de Las...
Attualità

Mit: al via nuove regole autovelox. 3150 attivi, 850 da omologare

Roma, 11 lug. (askanews) – "Alla luce delle nuove regole in vigore dalla mezzanotte di oggi riguardanti gli autovelox, si precisa che, allo stato attuale,...
Attualità

Avviso meteo della Protezione civile: temporali intensi sul Nord, allerta arancione in Lombardia

Milano, 11 lug. (askanews) – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.