calcio,-il-genoa-passa-3-1-a-bologna,-classifica-serie-a

Roma, 23 mag. (askanews) – Festa con sconfitta per il Bologna che cade 3-1 in casa contro il Genoa nel giorno in cui celebra davanti ai suoi tifosi la conquista della Coppa Italia. Primo tempo letale per il Genoa che mette a segno tre gol con doppietta del 18enne Venturino alla prima da titolare in A. Di Vitinha il terzo gol. Ad Orsolini nella ripresa il compito di rendere meno pesante il passivo.

Napoli-Cagliari 2-0, Como-Inter 0-2, Bologna-Genoa 1-3, ore 20.45: Milan-Monza. Domenica 25 maggio ore 20.45 Venezia-Juventus, Lazio-Lecce, Empoli-Verona, Torino-Roma, Atalanta-Parma, Udinese-Fiorentina

Classifica: Napoli 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Bologna, Fiorentina 62, Milan 60, Como 49, Torino, Udinese 44, Genoa 43, Cagliari 36, Verona 34, Parma 33, Lecce, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.