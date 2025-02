Calcio, il Napoli non scappa, Conte: “Alla vigilia avrei firmato”

Con la Roma è 1-1, pari al 92′ di Angelino, Ranieri: “Bravi”

Roma, 3 feb. (askanews) – “Sette punti dopo Atalanta, Juventus e Roma? Ci avrei messo la firma”. Antonio Conte è amaro dopo il pareggio dell’OLimpico, raggiunto al 92′ da Angelino, ma fa i conti con una situazione positiva: primo in classifica con tre punti sull’Inter che il 6 febbraio recupera contro la Fiorentina. La squadra di Conte parte forte e trova la rete del vantaggio al 19′ grazie all’ex Spinazzola. La Roma prova a reagire ma è poco concreta. Nella ripresa, il Napoli vuole chiuderla e ci prova con Lukaku, i giallorossi vicini al pari con Paredes che colpisce il palo su punizione. Ma al 92′ un sinistro al volo di Angelino chiude il match sull’1-1. “Ci sta comunque di pareggiare in casa della Roma – continua Conte – Ci sta di vedere anche la loro soddisfazione per il pareggio, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Potevamo fare meglio nell’ultima occasione. Hanno fatto lo stesso gol in coppa e ci dispiace perché questi sono dettagli importanti. Sicuramente c’è l’amaro in bocca. Lasci una situazione che avevamo visto molte volte. Fa parte del percorso di crescita. E’ comunque un altro punto messo in cascina. Andiamo avanti contenti di quello che stiamo facendo”. Poi prosegue: “Abbiamo più punti dell’anno scorso con 15 partite alla fine del campionato – spiega Conte – Quando c’è un stagione negativa non è solo sfortuna. Abbiamo resettato e abbiamo iniziato a lavorare anche sull’autostima e sulla consapevolezza oltre che a livello tattico. Ora siamo una squadra. Vedere la soddisfazione dei giocatori della Roma ci deve far capire che siamo temuti e che stiamo facendo qualcosa di importante”. Un Napoli che ha interrotto il filotto di vittorie consecutive: “Abbiamo fatto sette vittorie e un pareggio. Pareggiare a Roma ci sta. Sette punti con Juventus, Atalanta e Roma ci avrei messo tante firme. Ora resettiamo e pensiamo che i dettagli spostano. Tante volte abbiamo fatto gol noi nel finale oggi l’abbiamo subito. Però nulla toglie a ciò che stanno facendo questi ragazzi”. Claudio Ranieri si gode il pari: “Avevamo giocato giovedì sera. Non puoi rimettere gli stessi perché non ne hanno più. Tutti mi danno piena fiducia. Mi sembrava più giusto questo, iniziare con sei undicesimi nuovi e poi mettere gli altri quando il Napoli sarebbe calato. Bisogna saper gestire le forze di tutti quanti”. Una Roma che non si pone obiettivi specifici o limiti: “Il nostro focus è cercare di migliorarci partita dopo partita. Non possiamo prendere in giro i tifosi dicendo che puntiamo alla Coppa Italia o ad un’altra coppa. Prometto solo che puntiamo a fare bene partita dopo partita”. Nello specifico della gara: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto un errore e lo abbiamo pagato, ma alla fine del primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, anche se dovevamo essere un po’ più aggressivi. Poi ho inserito altri giocatori tanto perdere 1-0 o 2-0 non avrebbe fatto differenza, la squadra rispondeva e i ragazzi ci credevano, il risultato sarebbe stata una conseguenza. Hanno lottato come leoni fino in fondo e la partita l’hanno voluta pareggiare con tutte le loro forze”.