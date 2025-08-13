mercoledì, 13 Agosto , 25

Calcio, Il Psg vince la Supercoppa, Tottenham battuto ai rigori

Roma, 13 ago. (askanews) – Trionfo del Psg a Udine nella Supercoppa Europea. I campioni d’Euroopa hanno battuto in rimonta 5-4 ai rigori il Tottenham al termine di una partita thrilling. Fino al 60′ una partita dominata dagli Spurs.

Gli inglesi hanno assestato un doppio colpo ai parigini con due difensori. Van der Ven al 39′ e Romero al 48′. I cambi, però, cambiano volto alla squadra di Luis Enrique. I campioni d’Europa l’hanno ripresa nei minuti finali grazie ai gol di Lee Kang-In all’85’ e Gonçalo Ramos al 94′.

A partire dallo scorso anno, sono stati eliminati i tempi supplementari nella Supercoppa Europea e dunque si è andati direttamente alla lotteria dei rigori dopo a trionfare è stato il PSG. Anche in questo caso in rimonta: Ad aprire la lotteria è stato il Tottenham con la trasformazione di Solanke. Per il Psg, il primo è stato Vitinha che ha sbagliato. Bentancur ha allungato sul momentaneo 2-0, con Chevalier che ha indovinato nuovamente l’angolo ma senza riuscire ad arrivare sul pallone.

Muove lo score parigino Gonçalo Ramos, che porta sul 2-1 i suoi. L’autore del primo gol degli Spurs, Van de Ven, si fa intercettare dal neo portiere dei parigini. Ousmane Dembelé sfrutta l’occasione e pareggia i conti sul 2-2. Al terzo round, le due squadre sono in parità. Tra le fila degli Spurs, errore anche per Tel che incrocia troppo spedendola fuori. Gli uomini di Luis Enrique, vanno per la prima volta avanti nell’incontro con Lee, l’autore del gol del momentaneo 1-2. Pedro Porro mantiene in vita gli uomini di Frank, ma il PSG ha la palla del match. Nuno Mendes regala il successo ai suoi trasformando il rigore decisivo e consegnando al PSG la prima Supercoppa Europea.

