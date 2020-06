MILANO (ITALPRESS) – Calcio in lutto per la scomparsa a 73 anni di Pierino Prati, ex attaccante che ha giocato con le maglie di Milan, Roma e Fiorentina ed anche in Nazionale. Proprio con la squadra rossonera (209 gare e 102 gol totali) ha ottenuto i maggiori successi: scudetto nel 1968, due Coppe Italia nel 1972 e 1973, ma soprattutto due Coppe delle Coppe (1968 e 1973), la Coppa campioni del 1969 (suoi tre gol nella finale contro l’Ajax) e la Coppa Intercontinentale dello stesso anno. Con la Nazionale si è laureato campione d’Europa nel 1968, nello stesso anno in cui aveva vinto il titolo di capocannoniere,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Calcio in lutto, morto a 73 anni Pierino Prati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento