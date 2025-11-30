domenica, 30 Novembre , 25

Sanremo 2026, caccia agli esclusi: i ‘no’ di Conti agli aspiranti big

(Adnkronos) - Spenti i riflettori sull'annuncio dei 30...

Calcio, il Var sta riscrivendo (male) le regole di uno sport diventato un videogioco: il caso Pavlovic

(Adnkronos) - Non è più solo un problema...

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello

(Adnkronos) - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana...

Verissimo, Diego Dalla Palma: “Ho programmato la mia morte”. E Silvia Toffanin lo affronta

(Adnkronos) - "La vecchiaia è la peggior malattia....
calcio,-inter,-prova-di-forza-a-pisa-2-0-e-a-1-dalla-vetta
Calcio, Inter, prova di forza a Pisa 2-0 e a -1 dalla vetta

Calcio, Inter, prova di forza a Pisa 2-0 e a -1 dalla vetta

AttualitàCalcio, Inter, prova di forza a Pisa 2-0 e a -1 dalla vetta
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 nov. (askanews) – L’Inter riparte. Dopo le cadute nel derby e in Champions contro l’Atletico, la squadra di Chivu ritrova ritmo e risultati battendo 2-0 il Pisa alla Cetilar Arena nella 13 giornata di Serie A e salendo così a quota 27 punti. Una vittoria costruita con pazienza e poi decisa nella ripresa da una doppietta di Lautaro Martínez, ancora una volta leader e trascinatore.

La partita si apre con intensità alta ma poche vere occasioni: i nerazzurri provano a farsi vedere con un paio di tentativi del “Toro”, mentre dall’altra parte Piccinini spreca una buona opportunità su assist di Touré. Il primo tempo resta bloccato, con il centrocampo intasato e gli attacchi imbrigliati dalla fisicità della squadra di Gilardino, schierata con una formazione da battaglia guidata da Nzola e Meister.

Nella ripresa il tema non cambia subito: Acerbi è decisivo su Meister, Sommer vede sfilare un sinistro di Nzola vicino al palo, mentre Barella e Zielinski provano a incidere senza fortuna. L’equilibrio resiste fino al 67′, quando Chivu pesca dalla panchina l’arma giusta: Esposito entra e dopo pochi minuti serve a Lautaro l’assist perfetto per l’1-0, un sinistro secco sul primo palo che sorprende Scuffet.

Il gol scioglie l’Inter, che prende fiducia, alza il baricentro e chiude la partita all’83’ con il secondo acuto del suo capitano: Barella scappa sulla destra e mette un pallone preciso per il tap-in vincente del numero 10.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.