calcio,-italia-israele-3-0,-azzurri-ai-playoff

Roma, 14 ott. (askanews) – L’talia vince e respira. Al Bluenergy Stadium di Udine, gli Azzurri di Gennaro Gattuso battono Israele 3-0, conquistando matematicamente almeno un posto ai playoff di marzo per qualificarsi al Mondiale del 2026. Non è ancora la sicurezza del biglietto per l’America, ma è un passo avanti concreto, ottenuto in una serata tesa dentro e fuori lo stadio.

La partita comincia sotto un cielo carico di tensione: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine fuori dall’impianto, poi il calcio a prendersi la scena. In campo, l’Italia soffre più del previsto, ma ha vinto grazie a due gol di Mateo Retegui  uno su rigore e uno di pregevole fattura  e al colpo di testa di Gianluca Mancini nel recupero.

Israele spaventa subito gli Azzurri nel primo tempo, con Donnarumma chiamato a due interventi decisivi su Solomon e Gloukh. L’Italia fatica a creare gioco fluido, ma al 45′ sblocca la gara: Retegui si procura e poi trasforma un rigore con freddezza, portando avanti la squadra di Gattuso.