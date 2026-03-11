calcio-italiano:-“bologna-roma-occasione-per-crescere”

Roma, 11 mar. (askanews) – “Domani affrontiamo una Roma pericolosissima per quello che sta dimostrando”. Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, presenta la sfida contro la AS Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

“È passato tantissimo tempo dalla prima giornata – ha spiegato – e loro stanno confermando il grande valore che hanno: ritmi altissimi, qualità e solidità. Per noi sarà un test difficile”.

Il tecnico rossoblù ha parlato anche del momento della squadra dopo la sconfitta in campionato contro il Hellas Verona FC. “Ci è dispiaciuto non dare continuità alle cinque vittorie precedenti. In questa stagione però siamo abituati a giocare ogni pochi giorni: si archivia la partita e si pensa subito alla successiva. Ci siamo concentrati sulla Roma e domani cercheremo di disputare una gara quasi perfetta”.

Per Italiano la sfida europea rappresenta anche un’opportunità: “È un cammino affascinante e importante. Peccato per il sorteggio: entrambe le squadre potevano arrivare lontano”.

Tra i singoli il tecnico ha elogiato Jens Odgaard, definito “un esempio per tutti per la disponibilità che mette in campo”, e ha spiegato la gestione dell’attacco tra Santiago Castro e Thijs Dallinga, quest’ultimo alle prese con una tendinite ma tornato ad allenarsi con il gruppo negli ultimi giorni.

Infine un passaggio sulla competitività del calcio italiano nelle coppe europee. “Arrivare in finale è già un grande merito – ha sottolineato Italiano -. Contro squadre di altissimo livello non è semplice. In alcuni campionati, come la Premier, c’è forse più intensità e la possibilità di schierare giocatori di grandissimo livello”.