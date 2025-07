calcio,-juve-ko-con-il-real-eliminata-dal-mondiale-per-club

Roma, 1 lug. (askanews) – La Juventus fa paura al Real Madrid per mezzora, spinta da un super Yildiz, ma non basta per staccare il biglietto per i quarti del Mondiale per club. I blancos, scampati i pericoli iniziali, prendono in mano la partita e nella ripresa la portano a casa grazie al colpo di testa vincente di Gonzalez Garcia chiudendo il match 1-0. La squadra di Tudor resta in gara fino alla fine contro le stelle madridiste: prestazione seria, rafforzata dalle parate di Michele Di Gregorio nuovamente decisivo come contro il Manchester City. I bianconeri salutano l’America con due sconfitte in quattro gare. Dopo “Inter, la Juventus: l’Italia non ha più rappresentanti al Mondiale. Adesso il Real Madrid troverà nei quarti la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey, in campo nelle prossime ore.